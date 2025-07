An Se-young Menjadi Juara di BWF Japan Open

Photo : YONHAP News

Atlet bulu tangkis Korea Selatan An Se-young menjadi juara tunggal putri di Badminton World Federation (BWF) atau Federasi Bulu Tangkis Dunia World Tour Super 750 Japan open.Di dalam babak final yang digelar di Tokyo Jepang pada hari Minggu (20/07), An berhasil menaklukkan atlet China Wang Zhi Yi dalam 42 menit dengan skor 2-0.An Se-young sebelumnya pernah menang melawan Wang Zhi Yi di BWF Indonesia Open dengan skor 2-1. Dengan kemenangan ini, An berhasil meraih gelar juara dengan mengalahkan Wang di babak final secara berturut-turut.Sebelum melaju ke final, An menempati posisi teratas di dunia melalui kemenangan mutlak dengan skor 2-0 ketika melawan Ratchanok Intanon asal Thailand, lalu Kim Ga Eun asal Korea Selatan, Chen Yu Fei asal China, dan Riko Gunji asal Jepang.Keberhasilan ini membuat An meraih gelar juara BWF World Tour 2025 keenam setelah Malaysia Open, India Open, Orléans Masters, All England Open, dan Indonesia Open.