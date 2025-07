Penasihat Keamanan Nasional Berkangkat Lagi ke AS untuk Bahas Tarif

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac kembali berangkat ke Amerika Serikat dari Bandara Internasional Incheon pada hari Minggu (20/07) untuk menyelesaikan perundingan tarif dengan pemerintahan Trump. Korea Selatan kini punya waktu kurang dari dua minggu sebelum tenggat waktu yang ditetapkan oleh AS pada tanggal 1 Agustus.Perjalanan Wi dilakukan sebelas hari setelah kunjungan terakhirnya, saat ia bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk melakukan pembicaraan tentang tarif dan keamanan.Pada hari Minggu, ketika ditanya mengenai perjalanan yang dilakukan sekarang, Sekretaris Kepresidenan untuk Urusan Politik Woo Sang-ho mengatakan kepada wartawan bahwa Wi berangkat sekali lagi untuk melakukan negosiasi dengan para pejabat AS melalui berbagai saluran.Woo melanjutkan bahwa Wi akan bertemu dengan berbagai macam pejabat dan melaporkan hasilnya kepada presiden setelah kembali dari AS. Ada kemungkinan Wi akan kembali lagi ke AS untuk melakukan negosiasi jika dianggap perlu.