BIN Setop Siaran Propaganda ke Korut pada Bulan Juli

Photo : YONHAP News

Badan Intelijen Nasional (BIN) Korea Selatan dilaporkan menghentikan semua siaran propaganda ke Korea Utara yang sudah dikelola selama puluhan tahun.Ketua Unification Media Group yang merupakan sebuah stasiun penyiaran radio swasta terhadap Korea Utara, Lee Kwang-baek mengatakan hari Senin (21/07) bahwa transmisi dari saluran siaran radio propaganda ke Korea Utara disetop pada bulan Juli ini.Ketua Radio Reformasi Korea Utara Kim Seung-chul juga menyatakan bahwa siaran radio propaganda terhadap Korea Utara oleh BIN seperti 'Voice of the People', 'Echo of Hope', dan lainnya yang beroperasi sejak tahun 1980-an lalu tidak dikeluarkan.Di samping itu, siaran televisi BIN terhadap Korea Utara juga disetop pada akhir-akhir ini.Dihentikannya siaran radio dan televisi oleh BIN ditafsirkan sebagai tanda rekonsiliasi pemerintahan Lee Jae Myung dengan Korea Utara untuk meredakan tensi di Semenanjung Korea.Presiden Lee telah membatasi pengiriman selebaran anti Korea Utara dan juga menyetop siaran propaganda lewat pengeras suara ke arah Korea Utara oleh militer Korea Selatan.Selain itu, pemerintahaan Lee tengah mempertimbangkan berbagai langkah untuk memperbaiki hubungan antar-Korea termasuk pariwisata privat ke Korea Utara, walaupun ada banyak kendala dalam hal tersebut.