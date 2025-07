Photo : YONHAP News

Pejabat tinggi bidang perdagangan dan keuangan Korea Selatan serta Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menggelar pembicaraan perdagangan di Washington akhir pekan ini, menjelang tenggat waktu 1 Agustus untuk finalisasi negosiasi tarif dengan AS.Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol mengatakan kepada wartawan pada Selasa (22/07) bahwa ia bersama Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo akan berkunjung ke AS untuk bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer pada Jumat (26/07).Koo juga menyebut bahwa Menteri Luar Negeri dan Menteri Perindustrian Korea Selatan direncanakan turut menyusul ke AS paling cepat pekan ini untuk mengadakan pertemuan dengan mitra mereka di Washington dalam upaya membujuk pemerintah AS.Usai rapat tertutup bersama sejumlah menteri bidang ekonomi pada Selasa ini, Koo menyampaikan bahwa diskusi difokuskan pada kepentingan nasional, dan ia berencana merumuskan strategi yang sangat terperinci hingga saat-saat terakhir menjelang perundingan.