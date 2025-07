Photo : KBS News

Salah satu dari soundtrack orisinal (OST) dari film animasi populer Netflix bertema K-pop, 'KPop Demon Hunters, yang berjudul "Golden" terus naik peringkat. Setelah pekan lalu berada di posisi ke-6, lagu yang dinyanyikan grup HUNTRIX kini berada di posisi ke-4 di Billboard Hot 100 pada hari Senin (21/07).Tangga lagu "Golden" yang dibawakan oleh girl grup K-pop dari animasi tersebut, terus meningkat signifikan di Hot 100 setelah pertama kali berada di urutan ke-81 pada awal bulan ini.Tidak hanya itu, lagu terbaru dari grup BLACKPINK "Jump" juga baru masuk ke Billboard Hot 100 di urutan ke-28.Lagu "Jump" dan "Golden" tersebut masing-masing merebut posisi pertama dan kedua baik di Billboard Global kecuali AS maupun Global 200.Sementara, lagu terbaru dari grup ATEEZ berjudul "In Your Fantasy" juga tercatat di urutan ke-68 dari Hot 100 untuk pertama kali.