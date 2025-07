Dua Film Korsel Mendapat Kategori Special Presentation di Festival Film Internasional Toronto Ke-50

Photo : YONHAP News

Dua film Korea Selatan menerima undangan dari Festival Film Internasional Toronto Ke-50.Perusahaan distribusi film Plus M Entertainment menyatakan hari Selasa (22/07) bahwa karya sutradara film Yeon Sang-ho berjudul "The Ugly," serta "Project Y" yang dibintangi oleh Han So Hee dan Jeon Jong Seo menerima undangan untuk kategori Special Presentation dari Festival Film Internasional Toronto ke-50 yang digelar di Kanada pada bulan September mendatang.Kategori Special Presentation memperkenalkan karya yang mendapat sorotan dunia.Sebelumnya, karya-karya sutradara Korea ternama seperti 'The Handmaiden' karya Park Chan-wook, 'The Spy' karya Kim Jee-woon, 'Decision to Leave' karya Park Chan-wook pernah tampil di segmen Special Presentation.Film "The Ugly" menceritakan kisah seorang putra dari pengukir tunanetra yang ternama mencari tahu rahasia kematian ibunya.'Project Y' mengisahkan perjuangan dua karakter untuk melarikan diri dari kenyataan dengan mencuri uang dan emas batangan yang tersembunyi.