Menteri Perindustrian Korsel Akan Kunjungi AS untuk Bahas Tarif

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan, Kim Jung-kwan dijadwalkan mengunjungi Amerika Serikat (AS) untuk menghadiri pembicaraan perdagangan tingkat tinggi menjelang tenggat 1 Agustus untuk finalisasi negosiasi tarif dengan AS.Menurut pernyataan kementerian, Kim yang resmi menjabat pada Senin (21/07) lalu, akan berangkat ke AS pada Rabu (23/07).Kim dilaporkan tengah mengatur pertemuan dengan Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick guna membahas kemungkinan penurunan tarif sektor tertentu terhadap produk Korea Selatan, terutama mobil dan baja.Wakil menteri perdagangan juga dijadwalkan akan mendampingi Kim dalam kunjungan tersebut.Sementara itu, Kepala Perundingan Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo telah tiba di Washington pada Selasa (22/07) waktu setempat.Yeo bersama Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol dijadwalkan menggelar pertemuan dagang dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer pada Jumat (26/07).