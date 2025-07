Trump Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Jepang, Berlaku Tarif Timbal Balik 15 Persen

Photo : Yonhap News / Trump's Truth Social

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan bahwa pemerintahnya telah mencapai kesepakatan dagang dengan Jepang, di mana Jepang akan membayar tarif timbal balik sebesar 15 persen untuk produk yang diekspor ke AS.Trump menyampaikan pengumuman tersebut pada Selasa (22/07) malam melalui platform media sosial miliknya, Truth Social dan menyebut bahwa AS baru saja menyelesaikan kesepakatan “besar-besaran” dengan Jepang.Awal bulan ini, Trump sebelumnya telah mengirim surat tarif kepada Jepang yang menyatakan bahwa tarif yang dikenakan bisa mencapai 25 persen.Namun dalam unggahan terbarunya, Trump mengatakan bahwa sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Jepang akan berinvestasi sebesar 550 miliar dolar AS di Amerika, dan AS akan menerima 90 persen dari keuntungan yang dihasilkan.Ia menyebut bahwa kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan bahwa Jepang akan membuka pasarnya untuk mobil dan truk, beras, serta sejumlah produk pertanian lainnya.