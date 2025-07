Pengajuan 'Voucher Konsumsi' Tembus 14 Juta dalam Dua Hari

Photo : YONHAP News

Lebih dari 14 juta orang telah mengajukan permohonan voucher konsumsi dalam dua hari sejak program bantuan tunai tersebut diluncurkan. Program voucher konsumsi ini diterapkan pemerintah sebagai upaya mendorong konsumsi masyarakat dan memulihkan perekonomian.Pada hari kedua penyaluran, pada Selasa (22/07), tercatat 7,31 juta orang yang telah mengajukan permohonan. Secara keseluruhan, jumlah pengajuan selama dua hari, mencapai sekitar 14,29 juta orang.Total nilai bantuan tunai yang telah diajukan mencapai 2,586 triliun won, setara dengan sekitar 28 persen dari total 50,6 juta sasaran penerima program tersebut.Setiap warga negara berhak menerima bantuan dasar sebesar 150 ribu won per orang, sementara kelompok berpenghasilan rendah dan keluarga orang tua tunggal menerima 300 ribu won per orang. Untuk penerima manfaat hidup dasar akan memperoleh 400 ribu won per orang.Voucher ini dapat digunakan di usaha kecil dengan omzet tahunan di bawah 3 miliar won, kecuali di pusat perbelanjaan besar, department store, dan tempat hiburan malam. Kupon ini bisa digunakan hingga 30 November.