Trump Mendesak Mitra Dagang Buka Pasar atau Hadapi Tarif Tinggi

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Rabu (23/07) bahwa ia hanya akan menurunkan tarif untuk negara-negara yang membuka pasar mereka, sementara negara-negara yang menolak dapat menghadapi “tarif yang jauh lebih tinggi.”Peringatan tersebut disampaikan Trump melalui platform media sosialnya, Truth Social, dengan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya pasar Jepang kini terbuka untuk AS.Dalam unggahan terpisah, Trump mengatakan bahwa ia akan selalu mengorbankan poin persentase tarif jika ia dapat membuat negara-negara besar membuka pasar mereka untuk AS. Trump pernah menyebutkan bahwa tarif memiliki kekuatan besar, tanpa itu, mustahil untuk membuat negara-negara membuka pasar mereka.Trump mengeluarkan pernyataan tersebut setelah ia mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan Jepang, Filipina, dan Indonesia pada Rabu sebelum batas waktu 1 Agustus untuk pembicaraan tarif.Trump tampaknya meningkatkan tekanan pada negara-negara yang belum menandatangani kesepakatan perdagangan dengan AS sebelum batas waktu.Korea Selatan mengirim pejabat perdagangan dan industri terkemuka ke Washington pekan ini, termasuk Menteri Perdagangan Yeo Han-koo dan Menteri Industri Kim Jung-kwan, dalam upaya untuk menegosiasikan kesepakatan.