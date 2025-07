Pertemuan 2+2 Korsel-AS Gagal Digelar, Jadwal Baru Segera Ditetapkan

Photo : EPA / Yonhap News

Pertemuan tingkat tinggi 2+2 antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) yang semula dijadwalkan pada 25 Juli dibatalkan.Kementerian Strategi dan Keuangan Korea, Kamis (24/07) menyampaikan bahwa pertemuan itu dibatalkan karena jadwal mendadak Menteri Keuangan AS, Scott Bessent.Pihak AS telah menyampaikan keinginan untuk menjadwalkan ulang pertemuan dalam waktu dekat dan kedua negara akan menentukan jadwal baru secepat mungkin.Sementara itu, Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jung-kwan dan Wakil Menteri Perdagangan Yeo Han-koo yang sedang berada di AS tetap melanjutkan agenda pertemuan bilateral dengan mitra masing-masing sesuai rencana awal.Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Koo Yoon-cheol yang dijadwalkan berangkat ke Washington D.C. pada Kamis (24/07) juga membatalkan keberangkatannya menyusul pembatalan pertemuan 2+2 tersebut.