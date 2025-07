Korsel dan AS Membahas Dana Investasi Baru dalam Pembicaraan Perdagangan

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang membahas ide Seoul untuk mendirikan dana investasi yang akan digunakan dalam proyek-proyek Amerika sebagai bagian dari negosiasi tarif yang sedang berlangsung.Mengutip dari beberapa sumber, Bloomberg melaporkan pada Rabu (23/07) bahwa meskipun pembicaraan masih fleksibel, Washington mencari investasi senilai ratusan miliar dolar dari Seoul.Salah satu sumber mengatakan bahwa Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengusulkan agar Korea Selatan berinvestasi sebesar 400 miliar dolar AS di Amerika. Beberapa hari lalu, Washington dan Tokyo mencapai kesepakatan dimana Tokyo berjanji untuk berinvestasi sebesar 550 miliar dolar AS sebagai imbalan atas pengurangan tarif timbal balik AS dari 25 persen menjadi 15 persen, dengan tingkat pengurangan yang sama berlaku untuk mobil.Pembicaraan antara Seoul dan Washington dilaporkan berfokus pada penurunan tarif menjadi 15 persen dengan janji Seoul untuk membeli lebih banyak barang AS di sektor-sektor kunci, sama seperti Tokyo setuju untuk membeli pesawat Boeing dan produk pertanian.Bloomberg mengatakan kesepakatan Washington dengan Tokyo berisiko memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen mobil Jepang jika Seoul tidak dapat mencapai kesepakatan serupa.