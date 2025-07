Korsel Siapkan Usulan Investasi Besar untuk AS sebagai Strategi Negosiasi Tarif

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan diketahui menyiapkan usulan investasi skala besar dari perusahaan-perusahaan domestik ke Amerika Serikat (AS) untuk negosiasi tarif dengan pemerintah AS.Meskipun nilai pasti investasinya belum diungkap, delegasi negosiasi Korea Selatan berencana menyampaikan proposal itu kepada pihak AS saat pertemuan tingkat tinggi 2+2 yang dijadwalkan pada 25 Juli.Sebagai perbandingan, Jepang yang memiliki struktur industri dan ekspor serupa dengan Korea Selatan telah mengusulkan dana investasi senilai 550 miliar dolar AS dan berhasil menurunkan tarif balasan AS dari 25% menjadi 15%.Menjelang negosiasi, pemerintah Korea Selatan dilaporkan telah mengumpulkan rencana investasi dari perusahaan besar seperti Samsung, SK, Hyundai Motor Group, dan LG.Sebelumnya, Presiden Lee Jae Myung juga telah bertemu langsung dengan Ketua Hyundai Motor Group, Chung Eui-sun serta Ketua LG Group, Koo Kwang-mo untuk membahas isu investasi ke AS dan perdagangan global.Bloomberg News juga melaporkan bahwa Korea Selatan sedang mempertimbangkan pembentukan dana investasi di AS sebagai bagian dari upaya diplomasi dagang.Pada bulan Maret lalu, Hyundai Motor Group mengumumkan rencana investasi senilai 21 miliar dolar AS, termasuk perluasan produksi kendaraan di Georgia dan pembangunan pabrik baja baru di Louisiana saat Ketuanya, Chung Eui-sun bertemu dengan Presiden Trump.Sementara itu, Samsung Electronics dan SK Hynix juga sedang membangun fasilitas produksi semikonduktor di AS dengan masing-masing nilai investasi 37 miliar dolar AS dan 3,87 miliar dolar AS.