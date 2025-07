Menlu Korsel dan AS Akan Bertemu di Washington Jelang Penetapan Tarif

Photo : YONHAP News

Pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) diperkirakan berlangsung di Washington, D.C., sebelum batas waktu negosiasi tarif antara kedua negara berakhir.Menurut sumber diplomatik pada Jumat (25/07), Korea Selatan dan AS telah menyepakati pertemuan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio diadakan 31 Juli tengah malam waktu Korea.Sejak dilantik pada 21 Juli, Menteri Cho telah mengupayakan kunjungan ke AS sebelum tenggat waktu 1 Agustus untuk negosiasi tarif timbal balik berakhir.Jika pertemuan ini berlangsung sesuai rencana, ada kemungkinan kesepakatan tarif sudah dicapai saat kedua menteri bertemu. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa negosiasi masih akan berlangsung secara intensif hingga detik-detik terakhir.Dalam skenario apa pun, pertemuan ini akan menjadi momentum penting untuk saling berbagi penilaian terkait isu tarif yang menjadi fokus utama kedua negara.Selain isu tarif, kedua menteri juga diperkirakan membahas isu pertahanan termasuk peningkatan biaya pertahanan.Lebih lanjut, dalam pertemuan itu, kedua pihak akan berbagi isu bilateral lainnya termasuk rencana konferensi tingkat tinggi Korea Selatan dan AS.