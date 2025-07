Trump Umumkan Kesepakatan Dagang dengan Uni Eropa, Pangkas Tarif Jadi 15 Persen

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa (UE) yang akan memangkas tarif menjadi 15 persen untuk impor dari blok dagang tersebut.Trump mengumumkan hal itu pada Minggu (27/07) setelah pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa, Ursula Von der Leyen di Skotlandia.Von der Leyen juga mengonfirmasi kesepakatan itu dan mengatakan bahwa perjanjian ini akan membawa stabilitas bagi kedua sekutu.Berdasarkan kesepakatan tersebut, UE akan meningkatkan investasinya di AS sebesar 600 miliar dolar AS, serta membeli ratusan miliar dolar AS dalam bentuk perlengkapan militer dan 750 miliar dolar AS energi asal Amerika.Trump menyatakan bahwa tarif sebesar 15 persen itu juga akan berlaku untuk produk otomotif yang diekspor dari UE ke AS.Saat ini, AS menerapkan tarif sebesar 25 persen untuk seluruh produk otomotif, termasuk dari UE.Namun, Trump menegaskan bahwa produk farmasi, baja, dan aluminium tidak termasuk dalam perjanjian ini.