Lee Sang-hyeok Melanjutkan Kontrak dengan T1 Sampai 2029

Photo : YONHAP News

Legenda permainan online League of Legends (LoL), Lee Sang-hyeok yang dijuluki sebagai 'Faker' kembali bergabung dengan tim esports Korea Selatan, T1.Pada hari Minggu (27/07), T1 mengumumkan bahwa pihaknya menyepakati kontrak dengan 'Faker' Lee Sang-Hyeok sampai tahun 2029 mendatang.Lee yang melakukan debutnya di dunia esports sebagai gamer profesional pada tahun 2013 melalui kontrak dengan SK Telecom T1 yang sekarang berganti nama menjadi T1. Sejak awal berkarier, ia tidak pernah pindah ke tim lainnya.Lee Sang-hyeok Faker telah memenangkan World Championship League of Legends sebanyak lima kali pada tahun 2013, 2015, 2016, 2023 sampai 2024.Selain itu, dia berhasil mengantongi medali emas di Asian Games Hangzhou pada 2022, sehingga menjadi raja di dunia esports.Perusahaan produksi LoL Riot Games memilih Lee Sang-hyeok sebagai penerima pertama trofi Hall of Legends untuk LoL yang diluncurkan pada tahun lalu untuk menghargai kontribusi Lee di dalam sejarah LoL.Melalui kontrak kembali dengan T1, Lee Sang-hyeok akan melanjutkan kegiatannya sampai usia 33 tahun bersama T1.