Korsel Berupaya Keras untuk Mencapai Kesepakatan Negosiasi Tarif dengan AS

Photo : KBS News

Menjelang tenggat waktu penerapan tarif resiprokal tanggal 1 Agustus, Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Koo Yoon-cheol dijadwalkan akan bertemu dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent pada tanggal 31 Juli mendatang.Pertemuan tersebut diperkirakan akan menyelesaikan berbagai isu antara dua negara yang dibahas hingga saat ini.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun juga mengadakan pertemuan secara terpisah dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.Menurut Menteri Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya Kim Jeong-kwan yang masih berada di AS, dia menegaskan minat AS terhadap industri pembuatan kapal Korea Selatan di dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick.Pada saat ini, AS memberikan tekanan kepada Korea Selatan untuk membuka pasar sektor pertanian dan peternakan seperti beras dan sapi. Korea Selatan pun bernegosiasi dengan memanfaatkan kerja sama di bidang industri pembuatan kapal sebagai alat tawar.AS juga dikonfirmasi memberikan tekanan besar terhadap sektor digital dan otomotif.Untuk mencapai kesepakatan tahap terakhir, pemerintah Seoul tengah mempertimbangkan peningkatan volume investasi terhadap AS sebesar lebih 100 miliar dolar AS.Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kang Yu-jung menyatakan hari Minggu (27/07) bahwa Presiden Lee Jae Myung terus mendapat laporan terkait negosiasi tarif dengan AS, serta juga meminta untuk melakukan negosiasi demi kepentingan nasional Korea Selatan.