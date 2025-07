Menlu Korsel Kunjungi Jepang Sebelum Berangkat ke AS

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun berencana menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Takeshi Iwaya di Jepang pada hari Selasa (29/07) mendatang.Setelah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada tanggal 21 Juli lalu, Cho telah berbincang melalui telepon dengan Menteri Iwaya pada tanggal 24 Juli lalu.Diperkirakan dua menteri tersebut membahas berbagai isu antara dua negara termasuk langkah pengembangan hubungan dua negara menyambut 60 tahun hubungan diplomasi antara Korea Selatan dan Jepang.Banyak pihak yang memperhatikan apakah ada pertukaran informasi atau pandangan mengenai proses negosiasi tarif antara Jepang dan AS di dalam pertemuan tersebut.Setelah menyelesaikan pertemuan dengan Menteri Iwaya, Menteri Cho langsung bertolak ke AS pada tanggal 30 Juli untuk menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Washington D.C pada tanggal 31 Juli.Sementara, Menteri Cho berbincang melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Senin (28/07).Menteri Wang Yi menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Cho yang diangkat sebagai Menteri Luar Negeri, dan berharap agar mereka mempertahankan hubungan kerja sama yang erat antara Korea Selatan dan China.Dua menteri juga menyamakan pandangan untuk melanjutkan hubungan kemitraan yang strategis antara Korea Selatan dan China, serta menjadikan KTT APEC di Gyeongju sebagai momentum baru dalam pengembangan hubungan dua negara.Menteri Cho mengundang Menteri Wang Yi ke korea Selatan, dan Menteri Wang Yi juga menjawab dia akan berkunjung ke Korea Selatan dengan menyesuaikan jadwal antara dua negara.