Pemerintah Seoul Kebut Kesepakatan Dagang dengan AS Jelang Tenggat 1 Agustus

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan tengah mengerahkan segala upaya untuk mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat (AS) seiring mendekatnya tenggat negosiasi tarif pada Jumat (01/08) ini.Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan dan Menteri Perdagangan Yeo Han-koo dilaporkan mengunjungi Skotlandia pada Senin (28/07) untuk bertemu dengan pejabat AS, termasuk Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick yang saat ini tengah mendampingi Presiden AS, Donald Trump dalam kunjungannya ke Inggris.Sebelumnya, Kim dan Yeo telah menggelar negosiasi dengan Lutnick di Washington pada Kamis (24/07) dan melanjutkan pertemuan di kediaman Lutnick di New York keesokan harinya. Keduanya kemudian terbang ke Skotlandia setelah mendapat informasi bahwa Lutnick akan menuju ke sana untuk mendampingi Trump.Sementara itu, Menteri Keuangan Koo Yun-cheol dan Menteri Luar Negeri Cho Hyun dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Kamis (31/07), sehari sebelum tenggat waktu.Secara terpisah, Kim dan Yeo juga dikabarkan berencana menggelar sebanyak mungkin pertemuan dengan Lutnick dan Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, guna memperkecil perbedaan antara kedua pihak sebelum hari Jumat.