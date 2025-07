Menkeu Korsel Bertolak ke AS untuk Diskusi Dagang Terakhir dengan AS

Photo : YONHAP News

Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol berjanji akan mengerahkan segala upaya untuk menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), seiring mendekatnya tenggat negosiasi tarif pada Jumat (01/08) ini.Pernyataan tersebut disampaikan Koo pada Selasa (29/07) saat berangkat menuju Washington dari Bandar Udara Internasional Incheon.Kepada awak media, Koo mengatakan bahwa ia akan memaparkan secara jelas program-program yang tengah disiapkan Korea Selatan, beserta kondisi domestik yang dihadapi, serta berupaya menggelar diskusi produktif mengenai bidang kerja sama jangka panjang, termasuk di sektor galangan kapal.Koo dijadwalkan bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent di Washington pada Kamis (31/07).Ia menambahkan bahwa Bessent saat ini memimpin langsung negosiasi dagang AS dan berjanji akan terus berkoordinasi erat dengan Menteri Perindustrian, Kim Jung-kwan dan Menteri Perdagangan, Yeo Han-koo yang juga terlibat dalam proses negosiasi.Pertemuan antara Koo dan Bessent diperkirakan akan menjadi sesi koordinasi akhir dalam rangkaian pembahasan perdagangan antara Korea Selatan dan AS.