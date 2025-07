Menlu Korsel dan Jepang Bahas Kemitraan Berbasis Kebijakan Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun berkunjung ke Jepang sebelum bertolak ke Amerika Serikat.Pada hari Selasa (29/07), Cho mengatakan bahwa perjalanannya kali ini tidak hanya mengembangkan hubungan antara Korea Selatan dan Jepang, tetapi juga meningkatkan kemitraan berbasis kebijakan luar negeri antara Korea Selatan, AS dan Jepang.Menteri Cho mengatakan bahwa dia akan membahas berbagai isu antara dua negara termasuk pengembangan hubungan antar negara, situasi di Asia Timur, masalah sejarah yang sensitif, dan lainnya.Dia juga akan menyampaikan pesan Presiden Lee Jae Myung kepada Jepang untuk pemulihan diplomasi ulang alik.Sehubungan dengan pertemuan Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan dan AS di Washington D.C pada hari Kamis (31/07), Cho menjelaskan bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin supaya negosiasi tarif dengan AS bisa tercapai.Dia menambahkan bahwa isu terkait aliansi strategis yang komprehensif untuk masa depan antara Korea Selatan dan AS juga akan dibahas di dalam negosiasi tersebut.