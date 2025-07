Ketua Samsung Electronics Kunjungi AS Diduga untuk Bantu Negosiasi Tarif Trump

Photo : YONHAP News

Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong mengunjungi Washington D.C pada hari Selasa (29/07).Dia tidak mengatakan mengenai tujuan kunjungannya ke AS, namun ia diduga membantu proses negosiasi tarif dengan AS.Kunjungan Lee ke AS tersebut mengeluarkan perkiraan bahwa Korea Selatan bisa mengajukan kerja sama teknologi di bidang chip kecerdasan buatan atau peningkatan investasi untuk industri semikonduktor di AS.Apalagi pada hari Senin (28/07), Samsung Electronics sudah teken kontrak pembangunan pabrik produksi senilai 22,8 triliun won bersama Tesla.Saat ini, Samsung Electronics mengoperasikan pabrik foundry di Austin.Selain itu, Samsung Electronics berencana menginvestasikan 54 triliun won atau 37 miliar dolar AS untuk menyediakan pangkalan produksi semikonduktor di AS sampai tahun 2030 mendatang, serta juga tengah membangun pabrik foundry di kota Taylor, Texas.CEO Tesla Elon Musk mengumumkan bahwa chip generasi terbaru Tesla, AI6, akan diproduksi di pabrik Taylor, Texas mulai tahun depan.