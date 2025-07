Para Menteri Korsel Tiba di AS, Adakan Diskusi Tarif Jelang Tenggat 1 Agustus

Photo : YONHAP News

Menteri Keuangan Korea Selatan, Koo Yun-cheol mengadakan pembicaraan dagang dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick menjelang tenggat negosiasi tarif pada Jumat (01/08) ini.Menurut keterangan Kementerian Keuangan Korea Selatan pada Rabu (30/07), Menteri Perindustrian Kim Jung-kwan dan Menteri Perdagangan Yeo Han-koo juga turut serta dalam pembicaraan yang berlangsung pada Selasa (29/07) selama dua jam mulai pukul 15.00 waktu setempat.Untuk lokasi dimana mereka mengadakan pertemuan tersebut tidak diungkapkan ke publik.Menteri Koo tampaknya langsung menggelar pembicaraan dengan pihak AS setibanya di Washington D.C.Sesaat setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Dulles, Koo mengatakan kepada awak media bahwa ia datang ke AS untuk bertemu dengan Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan berjanji akan melakukan pembicaraan yang berpihak pada kepentingan nasional.Sementara itu, Koo dijadwalkan bertemu dengan Bessent di Washington pada Kamis (31/07) besok.