Menlu Perdagangan AS Desak Korsel Ajukan Tawaran Terbaik dalam Negosiasi Perdagangan

Photo : YONHAP News

Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS), Howard Lutnick dilaporkan mendesak pejabat Korea Selatan untuk membawa tawaran “terbaik dan final” mereka dalam meja perundingan perdagangan.Mengutip sumber anonim, Wall Street Journal pada Selasa (29/07) melaporkan bahwa Lutnick menyampaikan rekomendasi tersebut dalam pembicaraan terbaru dengan pejabat Seoul di Skotlandia.Dalam pertemuan itu, Lutnick disebut mengatakan bahwa para pejabat Korea Selatan perlu “mengeluarkan segalanya” saat menyampaikan tawaran final mereka kepada Presiden AS, Donald Trump.Menurut laporan tersebut, Lutnick juga menyampaikan bahwa Trump masih perlu diyakinkan tentang pentingnya perjanjian baru dengan Korea Selatan, mengingat AS telah menjalin kesepakatan dengan mitra dagang besar lainnya, termasuk Uni Eropa dan Jepang.Pada Senin (28/07), Lutnick mengatakan kepada media bahwa ia telah bertemu dengan Menteri Perindustrian Korea Selatan, Kim Jung-kwan dan Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo di Skotlandia, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.Perwakilan Dagang AS, Jamieson Greer, juga dilaporkan hadir dalam pertemuan tersebut.