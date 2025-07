Trump Siap Berdialog, Tanggapi Pernyataan Kim Yo-jong

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa (29/07) menyatakan bahwa Presiden Donald Trump bersedia berdialog dengan siapa pun demi menghadirkan perdamaian, kemakmuran dan kehidupan yang normal bagi masyarakat dunia.Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam konferensi pers pada Selasa (29/07), menanggapi pertanyaan media terkait pernyataan Kim Yo-jong, adik perempuan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan pejabat tinggi di Partai Buruh Korea.Sebelumnya melalui media milik pemerintah Korea Utara, Kim Yo-jong mengatakan tidak ingin menyangkal fakta bahwa hubungan pribadi antara pemimpin negaranya Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump saat ini tidak buruk.Namun, ia juga memperingatkan hubungan pribadi antara kedua pemimpin tidak boleh digunakan untuk memaksa Pyongyang melakukan denuklirisasi, sebagaimana posisi Korea Utara yang tidak dapat diubah sebagai negara bersenjata nuklir.Dari pihak AS menyatakan, Trump masih terbuka untuk berkomunikasi dengan Kim Jong-un dalam upaya mengakhiri sepenuhnya program nuklir rezim Pyongyang demi mencapai denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.