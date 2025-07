Ketua Grup Hyundai Motor Berangkat ke AS, Mendukung Negosiasi Tarif

Photo : YONHAP News

Ketua Grup Hyundai Motor, Chung Eui-sun berangkat ke Amerika Serikat untuk memberikan dukungan langsung dalam proses negosiasi tarif yang akan mulai diterapkan 1 Agustus mendatang.Kehadiran Chung Eui-sun, pemimpin grup otomotif terbesar ketiga di dunia, diperkirakan akan memberikan dorongan besar bagi delegasi Korea Selatan dalam negosiasi tarif yang sedang berlangsung.Apalagi pada bulan Maret lalu, Ketua Chung Eui-sun, secara langsung bertemu dengan Presiden Donald Trump dan mengumumkan rencana investasi senilai 21 miliar dolar AS. Rencana tersebut mencakup perluasan produksi kendaraan di negara bagian Georgia, serta pembangunan pabrik baja baru di negara bagian Louisiana.Kehadiran Chung menyusul pebisnis besar Korea Selatan lainnya yang sudah menyambangi AS. Sebelumnya, Wakil Ketua Grup Hanwha Kim Dong-kwan, telah mengunjungi Washington pada Senin (28/07) untuk membahas proyek kerja sama industri galangan kapal yang diusulkan Korea Selatan kepada pihak AS. Kemudian pada Selasa (29/07), ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, juga bertolak menuju AS sebagai bagian dari upaya bersama sektor bisnis menjelang batas akhir negosiasi tarif.Lee Jae-yong dikabarkan akan melakukan perluasan investasi semikonduktor di AS, serta kerja sama teknologi di bidang semikonduktor kecerdasan buatan (AI).