Trump Umumkan Tarif 15% untuk Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS telah menyetujui perjanjian perdagangan “penuh dan lengkap” dengan Korea Selatan yang akan memberlakukan tarif 15 persen atas ekspor Korea Selatan ke Amerika, 10 persen lebih rendah dari yang sebelumnya diusulkan.Dalam posting di platform media sosialnya, Truth Social, pada Rabu (30/07), Trump mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan ini, Korea Selatan akan berinvestasi sebesar 350 miliar dolar AS di Amerika Serikat.Trump juga mengatakan bahwa Korea Selatan akan membeli 100 miliar dolar AS gas alam cair (LNG) atau produk energi lainnya, dan bahwa negara tersebut telah setuju untuk berinvestasi dalam jumlah besar.Trump mengatakan bahwa jumlah tersebut akan diumumkan dalam dua minggu ke depan saat Presiden Lee Jae Myung berkunjung ke Gedung Putih untuk pertemuan bilateral.Trump juga mengatakan bahwa Korea Selatan akan sepenuhnya terbuka untuk perdagangan dengan Amerika Serikat dan akan menerima produk-produk Amerika Serikat, termasuk mobil dan truk, serta produk pertanian.Dia menambahkan bahwa tidak akan ada tarif atas ekspor Amerika Serikat ke Korea Selatan.