Menhan Korsel dan AS Sepakat Perkuat Kerja Sama Pertahanan

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Ahn Gyu-baek dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth melalukan pembicaraan via telepon pada Kamis (31/07) dan menegaskan kembali soliditas aliansi Korea Selatan serta kesiapan pertahanan gabungan.Dalam pembicaraan tersebut, Menteri Ahn mengatakan bahwa sebagai Menteri Pertahanan pertama dari pemerintahan kedaulatan rakyat, ia merasa bertanggung jawab besar untuk terus mengembangkan capaian aliansi Korea Selatan dan AS yang telah terjalin selama lebih dari 70 tahun. Ia menekankan bahwa aliansi kedua negara merupakan ikatan yang dibentuk dengan darah dan tidak terpisahkan.Menteri Hegseth juga kembali mengonfirmasikan komitmen kokoh AS terhadap pertahanan Korea Selatan.Kedua menteri sepakat untuk menjaga koordinasi yang erat dalam menghadapi berbagai ancaman dari Korea Utara, termasuk kerja sama militer ilegal antara Korea Utara dan Rusia. Mereka juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan melalui ekspansi kerja sama penangkalan.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyampaikan bahwa kedua menteri akan terus berdiskusi untuk memodernisasi aliansi Korea Selatan dan AS secara timbal balik dalam menghadapi perubahan situasi keamanan kawasan.Mereka juga sepakat untuk memperluas kerja sama di berbagai bidang seperti industri perkapalan, pemeliharaan dan perbaikan kapal (MRO), serta teknologi sains dan teknologi mutakhir.Ahn dan Hegseth juga berencana untuk mengadakan pertemuan langsung dalam waktu dekat untuk melanjutkan pembahasan mendalam terkait penguatan aliansi.