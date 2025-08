Menkeu: Industri Perkapalan jadi Kunci Kesepakatan Dagang AS

Photo : KBS News

Menteri Keuangan Koo Yun-cheol mengatakan Korea Selatan mencapai kesepakatan perdagangan mutualisame dengan Amerika Serikat.Koo yang juga menjadi kepala negosiator Korea Selatan untuk perundingan dagang dengan AS menyatakan kesepakatan dicapai dengan menempuh diplomasi pragmatis untuk melindungi kepentingan Korea Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam jumpa pers di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington D.C.Dalam diskusi, terdapat tekanan yang kuat dari AS untuk membuka pasar pertanian dan peternakan dari Presiden AS Donald Trump. Namun, para negosiator terus menyoroti sensitivitas sektor pertanian Korea Selatan, yang akhirnya dapat dipahami pihak AS.Koo juga mengatakan inisiatif kerja sama pembuatan kapal senilai 150 miliar dolar yang dikenal sebagai "proyek MASGA", singkatan dari "Make American Shipbuilding Great Again", memainkan peran paling signifikan dalam hasil negosiasi perjanjian perdagangan.Menteri tersebut mengatakan proyek tersebut meliputi pembangunan galangan kapal baru di AS, pelatihan personel galangan kapal, pembangunan kembali rantai pasokan galangan kapal, konstruksi kapal, serta pemeliharaan, perbaikan, dan perombakan.Ia menambahkan bahwa Korea Selatan pada dasarnya akan memimpin proyek ini berdasarkan kebutuhan perusahaan-perusahaan Korea Selatan, seraya menambahkan bahwa para galangan kapal Korea Selatan, yang dikenal dengan kemampuan desain dan konstruksi kelas dunia, diharapkan dapat membantu merevitalisasi sektor galangan kapal AS sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru.