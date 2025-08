Korea Selatan dan AS Koordinasikan Pertemuan Perdana Lee-Trump

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Cho Hyun mengatakan Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mulai mengoordinasikan jadwal untuk pertemuan puncak pertama antara Presiden Lee Jae Myung dan Presiden AS Donald Trump.Cho menyampaikan informasi tersebut pada Kamis dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington, setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.Cho menyampaikan hal tersebut sehari setelah Trump mengumumkan di media sosialnya bahwa Presiden Lee akan mengunjungi AS untuk mengikuti pertemuan dalam dua minggu setelah pengumuman perjanjian perdagangan bilateral kedua negara.Cho dan Rubio telah mengonfirmasi kesuksesan penandatanganan perjanjian perdagangan dan membahas cara-cara untuk lebih mengembangkan perjanjian tersebut, menggambarkan pertemuan dengan Rubio sebagai “konstruktif dan positif."Cho mengatakan kedua belah pihak juga bertukar pandangan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan aliansi Korea Selatan-AS.Dalam pertemuan tatap muka antara diplomat terkemuka kedua negara sejak dilantiknya pemerintahan Lee, kedua belah pihak menegaskan kembali komitmen sekutu untuk denuklirisasi total Korea Utara dan sepakat untuk memperkuat kerja sama trilateral dengan Jepang.