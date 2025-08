Menlu Korsel dan AS Tegaskan Kembali Komitmen Denuklirisasi Total Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat menegaskan kembali tujuan bersama demi mencapai denuklirisasi sepenuhnya di Korea Utara, serta sepakat untuk memperkuat kerja sama trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.Hal ini dibahas dalam pertemuan pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, dan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, di Washington pada Kamis (31/07).Dalam pernyataan resminya, Kementerian Luar Negeri AS menyampaikan bahwa kedua menteri memastikan kembali komitmen tegas mereka untuk mencapai denuklirisasi total Korea Utara dan pelaksanaan penuh sanksi internasional.Keduanya juga menyatakan kekhawatiran serius terhadap meningkatnya kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia.Selain itu, kedua pihak sepakat untuk terus mendorong kerja sama trilateral dengan Jepang, yang dinilai memainkan peran penting dalam memperkuat daya tangkal dan ketahanan terhadap ancaman keamanan di kawasan Indo-Pasifik dan Semenanjung Korea.