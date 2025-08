Pasukan AS Tetap Berada di Korsel untuk Keamanan Kawasan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun pada Kamis (31/07) telah bertemu secara terpisah dengan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat Roger Wicker dan Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Jim Risch di Washington, Amerika Serikat.Dalam pertemuan tersebut, menteri Cho menyampaikan bahwa pemerintahan baru akan mendorong kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor, sebagai kelanjutan dari kemitraan keamanan dan ekonomi yang telah terjalin antara kedua negara.Ia menambahkan bahwa aliansi antara Korea Selatan dan AS yang didasarkan pada tiga pilar utama, yakni keamanan, ekonomi, dan sains-teknologi, akan terus diperkuat guna merespons secara aktif dinamika situasi keamanan di kawasan.Ketua Komite Militer Senat, Roger Wicker, menekankan pentingnya kerja sama antara AS dan negara-negara sekutunya dalam menghadapi serta mencegah ancaman keamanan di kawasan.Ia juga kembali mengonfirmasi komitmen pertahanan Amerika terhadap Korea Selatan, termasuk keberadaan pasukan AS di Semenanjung Korea, akan terus dipertahankan tanpa perubahan.Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Jim Risch, menyatakan bahwa di tengah dinamika situasi keamanan kawasan, termasuk pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia, dukungan bipartisan di Kongres terhadap aliansi Korea Selatan dan AS tetap kuat dan tidak berubah.Disisi lain, seorang pejabat tinggi pemerintah Korea Selatan dalam pertemuan dengan para koresponden di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington menyatakan bahwa peran dan karakter pasukan AS di Korea Selatan dapat berubah tergantung pada berbagai faktor, seperti perubahan situasi internasional, perkembangan teknologi, serta meluasnya peran strategis China.