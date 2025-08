Trump Menyatakan Hubungan AS dan Korsel Luar Biasa

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan bahwa AS memiliki “hubungan yang luar biasa” dengan Korea Selatan setelah kedua negara mencapai kesepakatan dagang, di mana Washington menurunkan tarif resiprokal dari 25 persen menjadi 15 persen. Sebagai imbalannya, Seoul berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 350 miliar dolar AS di Amerika.Trump menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat (01/08) saat ditanya mengenai rencana pertemuan puncak dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung. Ia mengatakan bahwa pertemuan akan digelar di Gedung Putih dalam dua minggu ke depan, setelah mengumumkan kesepakatan dagang pada Rabu (30/07).Rincian terkait juga telah dibahas oleh para menteri luar negeri kedua negara dalam pertemuan di Washington sehari sebelumnya.Berbicara kepada koresponden Korea Selatan pada Kamis (31/07), Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun menyebut pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio sebagai “konstruktif,” serta mengungkap bahwa kedua belah pihak telah memulai konsultasi mengenai detail KTT yang akan datang.Cho juga mengatakan bahwa ia dan Rubio menegaskan kembali tujuan bersama untuk mencapai denuklirisasi penuh Korea Utara, serta sepakat untuk memperkuat kerja sama keamanan trilateral dengan Jepang.