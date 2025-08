Menlu Korsel Bahas Aliansi, Isu Korut dan Keamanan Global dengan Pejabat AS

Photo : YONHAP News / Foreign Ministry

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun membahas aliansi Korea Selatan-Amerika Serikat (AS), isu Korea Utara, dan keamanan global dengan para senator AS dan pejabat Gedung Putih selama kunjungannya ke Washington.Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho bertemu dengan Senator Partai Republik Bill Hagerty dan Pete Ricketts, yang menjabat sebagai ketua Subkomite Asia Timur di bawah Komite Hubungan Luar Negeri pada Jumat (01/08) lalu. Ia juga melakukan pembicaraan via telepon dengan Senator Republik Dan Sullivan.Cho menekankan pentingnya aliansi Korsel-AS bagi perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan kawasan sekitarnya, serta menyebut bahwa kesepakatan dagang terbaru antara kedua negara memperkuat fondasi kerja sama ekonomi strategis.Ia juga meminta dukungan kongres untuk memajukan kemitraan berorientasi masa depan di bidang seperti kecerdasan buatan, teknologi kuantum, dan reaktor modular kecil.Para senator menyatakan dukungan kuat terhadap komitmen investasi Korea Selatan di sektor galangan kapal dan manufaktur AS. Ricketts juga menegaskan kembali dukungan bipartisan terhadap komitmen pertahanan Washington di Semenanjung Korea.Dalam pertemuan terpisah dengan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS, Andy Baker, Cho meminta kerja sama untuk memastikan agar KTT yang diharapkan antara kedua pemimpin negara menjadi momentum untuk memperkuat capaian kerja sama bilateral baru-baru ini.