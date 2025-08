Menlu Korsel: KTT Korsel-AS Kemungkinan Dilakukan Bulan Ini

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun menyampaikan bahwa koordinasi terakhir untuk pelaksanaan KTT antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) saat ini sedang berlangsung dan kecil kemungkinan pertemuan tersebut akan tertunda hingga bulan depan.Pernyataan ini disampaikan Cho kepada para wartawan pada Minggu (03/08) di Bandara Internasional Incheon, usai kunjungannya ke AS dan Jepang.Dalam lawatan pertamanya ke AS sejak menjabat, Cho bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, serta sejumlah pejabat senior AS lainnya.Menurut Cho, dalam pertemuan tersebut kedua negara menegaskan kembali kesiapan respons gabungan Korea Selatan-AS serta komitmen pada sistem pencegahan yang diperluas dan sepakat untuk terus memperkuat kerja sama bilateral.Menanggapi dorongan pemerintahan Presiden AS, Donald Trump untuk melakukan “modernisasi” aliansi, Cho menjelaskan bahwa hal tersebut mencakup berbagai langkah, termasuk penguatan kemampuan pertahanan dalam menghadapi situasi keamanan internasional yang tegang.Terkait kekhawatiran bahwa langkah tersebut dapat memengaruhi hubungan Seoul dengan China, Cho menegaskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah menjelaskan secara rinci kepada pihak China mengenai kebijakan yang akan diambil.