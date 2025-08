Menlu Korsel: Pasukan AS Akan Tetap di Korsel, Peran Tidak Berubah

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun menegaskan bahwa pasukan Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di Korea Selatan akan tetap berada di negara itu dan peran mereka tidak akan berubah.Pernyataan tersebut disampaikan Cho dalam wawancaranya dengan The Washington Post yang diterbitkan pada Minggu (03/08).Saat ditanya mengenai masa depan pasukan AS di Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, Cho mengatakan bahwa Seoul tengah berdiskusi dengan Washington, namun tidak ada kekhawatiran terkait isu tersebut. Ia menegaskan bahwa pasukan tersebut akan tetap berada di Korea Selatan dan peran mereka akan tetap sama.Terkait pertanyaan soal dampak dari kemungkinan penarikan pasukan terhadap hubungan Korea Selatan-AS, Cho menyebut hal itu sebagai skenario hipotetis dan menyatakan tidak yakin hal tersebut akan terjadi.Ia menambahkan bahwa dalam kunjungannya baru-baru ini ke AS, dirinya bertemu dengan sejumlah senator, dan semuanya meyakinkan bahwa tidak akan ada perubahan terkait kehadiran pasukan AS di Korea Selatan.