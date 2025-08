Presiden Lee & Trump akan Bertemu dalam Waktu Dekat

Photo : KBS News

Jadwal Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) akan ditetapkan dalam waktu dekat.Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun yang baru kembali dari AS pada hari Minggu (03/08) mengatakan bahwa kedua pihak tengah mengatur jadwal pemimpin kedua negara sehingga belum ditentukan waktu pasti pertemuan.Kantor Kepresidenan juga menjelaskan bahwa otoritas luar negeri dua negara akan segera mengumumkan hasil pembahasan mengenai jadwal pertemuan dalam waktu dekat.Selain jadwal KTT, agenda dan materi pembahasan juga tengah diatur.Namun, Kepala Kantor Kebijakan Kepresidenan Kim Yong-beom menegaskan bahwa tidak akan membuka pasar beras dan daging sapi, karena agenda terkait kesepakatan negosiasi tarif telah diselesaikan.Kim menambahkan bahwa pembahasan internal untuk meningkatkan daya saing pasar produksi peternakan dan pertanian tetap dibutuhkan meski sudah terlepas dari negosiasi tarif dengan AS.Kim menekankan bahwa negosiasi tarif dengan AS kali ini menunjukkan perubahan ketertiban perdagangan global, sehingga Seoul juga harus menyediakan langkah lanjutan yang praktis termasuk langkah untuk memvariasikan pasar ekspor.