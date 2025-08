OST KPop Demon Hunters dan Album Keempat TXT Duduk di Posisi 2 dan 3 Billboard 200

Photo : YONHAP News

Soundtrack orisinal (OST) dari film animasi populer Netflix bertema K-pop, "KPop Demon Hunters", dan album dari Tomorrow X Together (TXT) berhasil menempati urutan kedua dan ketiga di Billboard 200.Billboard hari Minggu (03/08), OST "KPop Demon Hunter" merebut posisi dua Billboard 200, dan album resmi keempat dari TXT "The Star Chapter: Together" memulai debutnya di posisi tiga di Billboard 200 minggu ini.Perjalanan OST "KPop Demon Hunters" sangat konsisten sejak debut awalnya di posisi delapan di Billboard 200 pada akhir Juni, dan saat ini sampai naik posisi kedua.Sementara, pencapaian TXT ini menjadi kali ketujuh menembus posisi sepuluh besar di tangga lagu Billboard 200.Album TXT meraih kesuksesan komersial yang luar biasa, dengan mengumpulkan 65.000 unit album yang setara pada minggu debutnya.