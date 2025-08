Photo : YONHAP News

Film terbaru sutradara Park Chan-wook yang berjudul "No Other Choice" terpilih sebagai film pembuka Festival Film Internasional Busan (BIFF) ke-30 yang akan digelar bulan depan.Pada Senin (04/08), panitia penyelenggara festival menyebut pemilihan film panjang pertama Park dalam tiga tahun terakhir ini sebagai jawaban atas pertanyaan “film apa yang paling ingin disaksikan para penggemar di malam pembukaan,” dan menggambarkannya sebagai karya yang mampu membangkitkan kembali gairah perfilman Korea saat ini.Diadaptasi dari novel misteri "The Ax" karya penulis Amerika, Donald E. Westlake, "No Other Choice" adalah thriller kelam yang berkisah tentang seorang pria paruh baya yang berusaha mencari pekerjaan baru setelah dipecat dari perusahaan kertas.Aktor Lee Byung-hun yang memerankan tokoh utama juga akan menjadi pembawa acara pembukaan BIFF tahun ini.Festival Film Internasional Busan ke-30 akan berlangsung pada tanggal 17 hingga 26 September.