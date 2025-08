Pemerintah Kembali Mendukung Dana Kerja Sama Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young pada hari Senin (04/08) menyatakan bahwa pemerintah akan kembali mendukung dana kerja sama antar-Korea apabila kontak dengan Korea Utara berhasil terlaksana. Hal ini merupakan dukungan kemanusiaan terhadap Korea Utara.Dalam pertemuan dengan dewan pimpinan dari The NGO Council for Inter-Korea Cooperation, Menteri Chung mengatakan bahwa ia sangat menyesal karena dana kerja sama antar-Korea tidak diberikan pada tahun lalu.Chung membujuk mereka agar bertemu dengan penduduk Korea Utara dengan bebas setelah melaporkannya.Pada tahun lalu, dukungan kemanusiaan tingkat pemerintah dan swasta tidak dilaksanakan.Dana dukungan kemanusiaan terhadap Korea Utara paling banyak pada tahun 2007 senilai 439,7 miliar won, namun jumlah dana tersebut terus berkurang akibat pengembangan misil dan nuklir Korea Utara.Pemberian dana dukungan tingkat swasta terlaksana pada tahun 2023 lalu sebanyak 900 juta won untuk proyek nutrisi bagi anak-anak.The NGO Council for Inter-Korea Cooperation merupakan badan yang dibentuk oleh kelompok usaha dukungan kemanusiaan terhadap Korea Utara pada tahun 1999 yang kini memiliki 67 unit kelompok sebagai anggota.