Klaim AS atas 90% Keuntungan Investasi Korsel Dianggap ‘Melanggar Akal Sehat’

Photo : YONHAP News

Menteri Industri dan Energi Kim Jung-kwan mengatakan bahwa pemerintahan Donald Trump diperkirakan akan mengambil 90 persen keuntungan dari dana investasi Korea Selatan. Hal ini dinilai “melanggar akal sehat,” namun masih ada ruang untuk negosiasi lebih lanjut.Dalam siaran radio lokal pada Selasa (05/08), Kim mengatakan bahwa satu-satunya hal yang telah diputuskan adalah jumlah dan bidang usaha dimana dana investasi yang mencakup pinjaman atau jaminan akan dialokasikan.Pernyataan Menteri Kim merupakan balasan dari Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick yang mengumumkan di media sosial soal kesepakatan perdagangan terbaru antara kedua belah pihak dan mengatakan bahwa rakyat Amerika akan mendapatkan 90 persen keuntungan dari investasi Seoul senilai 350 miliar dolar AS.Kim mengatakan Trump memuji proposal Seoul untuk membantu memodernisasi fasilitas galangan kapal AS dan memberikan pelatihan teknis di AS sebagai bagian dari proyek galangan kapal senilai 150 miliar dolar AS, yang diberi nama “Make American Shipbuilding Great Again.”Menteri tersebut menambahkan bahwa Washington diperkirakan akan meminta galangan kapal Korea Selatan untuk membangun kapal perang dan kapal dagang, serta ikut dalam pemeliharaan, perbaikan, dan pengoperasian aset angkatan laut.