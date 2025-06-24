Mantan Ibu Negara Korsel Akan Hadir di Hadapan Tim Jaksa Khusus sebagai Tersangka

Photo : YONHAP News

Mantan ibu negara Korea Selatan, Kim Keon-hee akan hadir di hadapan tim jaksa khusus pada Rabu (06/08) untuk diperiksa terkait berbagai tuduhan yang dialamatkan padanya.Tim yang dipimpin oleh jaksa khusus Min Joong-ki berencana memeriksa Kim sebagai tersangka di kantor Min yang berlokasi di pusat kota Seoul, pada pukul 10.00 waktu setempat.Ini akan menjadi pertama kalinya dalam sejarah Korea Selatan seorang istri mantan presiden hadir secara terbuka di hadapan lembaga investigasi sebagai tersangka.Sebelumnya, Kim memang menjadi subjek penyelidikan oleh kejaksaan dan kepolisian, namun belum pernah dipanggil secara resmi. Ia hanya memberikan jawaban secara tertulis atau dalam pemeriksaan tertutup.Kali ini, sebelum memasuki kantor jaksa khusus, Kim dijadwalkan akan menjawab pertanyaan dari para wartawan di area yang telah ditentukan.Dalam konferensi pers reguler pada Selasa (05/08), asisten jaksa khusus Oh Jeong-hee menekankan bahwa penyelidikan akan dilakukan sesuai hukum dan norma yang berlaku.