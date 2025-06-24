Trump Puas, Kesepakatan Dagang Terbaru Buka Peluang Penjualan Mobil AS di Korsel

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan bahwa negaranya kini dapat menjual lebih banyak mobil di Korea Selatan berkat perjanjian dagang terbaru antara kedua negara.Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara dengan CNBC pada Selasa (05/08), saat membanggakan hasil dari berbagai kesepakatan dagang terkini.Trump menyatakan bahwa Korea Selatan telah membuka pasarnya dan memprediksi hal ini akan menjadi peluang bisnis besar bagi Amerika.Trump menambahkan bahwa Korea Selatan sebelumnya merupakan negara tertutup, tetapi kini AS diizinkan menjual mobil, truk, dan SUV di sana.Menurut Kementerian Perindustrian Korea Selatan, berdasarkan perjanjian dagang dengan AS, Seoul berjanji untuk mengakui kendaraan buatan AS yang memenuhi standar keselamatan Amerika dan juga memenuhi standar keselamatan Korea Selatan.