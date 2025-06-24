Anggota Parlemen Partai Demokrat Korea Mundur akibat Dugaan Perdagangan Saham Ilegal

Photo : YONHAP News

Anggota parlemen dari Partai Demokrat Korea (DP), Lee Choon-suak mengundurkan diri dari partai pada Selasa (05/08) kemarin, menyusul tuduhan bahwa ia melakukan perdagangan saham atas nama orang lain.Sebelumnya pada hari yang sama, sebuah media lokal merilis foto yang menunjukkan Lee tengah melakukan transaksi saham melalui ponsel menggunakan nama salah satu asistennya saat berada di ruang sidang paripurna parlemen sehari sebelumnya.Juru bicara partai, Kwon Hyang-yup menyampaikan dalam pernyataan pers bahwa anggota parlemen empat periode itu menyampaikan keputusan mundurnya melalui sambungan telepon kepada Ketua DP, Jung Chung-rae sekitar pukul 20.00 malam, seraya menyampaikan permintaan maaf atas kerugian yang ditimbulkan kepada partai.Jung menyatakan penyesalannya yang mendalam atas kekhawatiran publik yang ditimbulkan oleh insiden tersebut dan mengatakan bahwa sebagai ketua partai, ia merasa bertanggung jawab besar atas kejadian ini.Pengunduran diri Lee terjadi hanya enam jam setelah Jung memerintahkan tim inspeksi etika partai untuk membuka penyelidikan terhadap kasus tersebut.