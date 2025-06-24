Mantan Ibu Negara Korsel Minta Maaf Sebelum Jalani Pemeriksaan Tim Jaksa Khusus

Photo : YONHAP News

Istri mantan Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Kim Keon-hee hadir di hadapan tim jaksa khusus pada Rabu (06/08) pagi untuk menjalani pemeriksaan atas berbagai tuduhan yang menyeret namanya.Kim tiba di kantor jaksa khusus Min Joong-ki di pusat kota Seoul sekitar pukul 10.10 waktu setempat sebagai tersangka.Saat memasuki gedung tim investigasi khusus, Kim menyampaikan permintaan maaf di hadapan awak media atas keresahan yang ditimbulkan.Kim tidak menanggapi pertanyaan terkait tuduhan spesifik yang ditujukan kepadanya.Perempuan berusia 52 tahun itu tengah dililit sejumlah dugaan, termasuk campur tangan dalam penunjukan calon legislatif Partai Kekuatan Rakyat (PPP), partai konservatif yang kini menjadi oposisi utama.Jaksa khusus juga menyelidiki dugaan keterlibatannya dalam skandal manipulasi harga saham yang melibatkan seorang pedagang mobil impor dan sebuah perusahaan konstruksi.Selain itu, Kim diduga menerima hadiah dari Gereja Unifikasi melalui perantara seorang dukun, yang disebut-sebut memiliki pengaruh dalam lingkaran kekuasaan.Upaya Partai Demokrat Korea (DP) untuk membentuk tim jaksa independen guna menyelidiki berbagai tuduhan terhadap Kim sebelumnya sempat digagalkan oleh mantan Presiden Yoon Suk Yeol, yang menggunakan hak vetonya.