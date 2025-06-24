Pejabat Pertahanan AS: Korsel Jadi Panutan dalam Penguatan Pertahanan terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Seorang pejabat tinggi pertahanan Amerika Serikat (AS) menyebut bahwa Korea Selatan terus menjadi “panutan” dalam kesediaannya untuk mengambil peran lebih besar dalam menghadapi ancaman dari Korea Utara dan dalam hal pengeluaran pertahanannya.Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Kebijakan, Elbridge Colby menyampaikan pernyataan tersebut melalui unggahan media sosial pada Kamis (31/07) lalu, sebagai tanggapan atas pembicaraan telepon yang berlangsung hari itu antara Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back dan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth.Colby mengatakan bahwa AS dan Korea Selatan memiliki pandangan yang sejalan terkait kebutuhan untuk “memodernisasi” aliansi sebagai respons terhadap dinamika keamanan regional. Ia menambahkan bahwa Washington akan bekerja sama erat dengan Seoul untuk memastikan aliansi yang berkelanjutan secara strategis dalam menghadapi ancaman bersama.Pernyataan ini disampaikan menjelang KTT Korea Selatan-AS dan dinilai mencerminkan ekspektasi pemerintahan Presiden Trump terhadap peran yang lebih besar bagi Korea Selatan dalam kerangka aliansi.Ungkapan mengenai “modernisasi aliansi” dan “aliansi yang berkelanjutan secara strategis” dipandang sebagai isyarat bahwa aliansi Korea Selatan-AS tidak hanya ditujukan untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara, tetapi juga untuk menghadapi ancaman dari China.