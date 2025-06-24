Photo : YONHAP News

Dua lagu dari original soundtrack (OST) film animasi "KPop Demon Hunters" berhasil masuk dalam Top 10 tangga lagu Billboard Hot 100.Berdasarkan tangga lagu yang dirilis Selasa (05/08), lagu "Golden" yang dibawa oleh girl grup fiksi HUNTR/X dalam film animasi tersebut, berhasil bertahan di posisi kedua Billboard Hot 100 selama dua pekan berturut-turut.Selain itu, lagu “Your Idol” milik boy group fiksi Saja Boys, yang menjadi rival HUNTR/X dalam film, naik tiga peringkat dari pekan sebelumnya dan kini berada di posisi ke-9.Film "KPop Demon Hunters" mencatatkan rekor dengan total delapan lagu dari OST-nya yang masuk secara bersamaan dalam Billboard Hot 100 selama empat pekan berturut-turut.Terlebih lagi, lagu “Soda Pop” dari Saja Boys naik lima peringkat dari minggu lalu, menempatiposisi ke-16. Sementara, lagu “How It's Done” dari HUNTR/X bertahan di posisi ke-19, sama seperti minggu sebelumnya.Tidak hanya itu, album OST "KPop Demon Hunters" juga menunjukkan performa yang kuat di tangga album utama Billboard. Dalam Billboard 200, album ini naik satu peringkat dari pekan lalu dan kini berada di posisi kedua.