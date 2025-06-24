Gerai Perdana Lotteria Akan Hadir di Malaysia Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Lotte GRS pada hari Rabu (06/08) mengumumkan bahwa pihaknya telah menjalin kemitraan dengan perusahaan Malaysia Serai Group sebagai langkah strategis untuk masuk ke pasar Malaysia melalui jaringan restoran Lotteria.Serai Group dikenal sebagai perusahaan kuliner asal Malaysia yang menjalankan berbagai jenis usaha, mulai dari fine dining hingga restoran pizza.Upacara penandatanganan perjanjian digelar Selasa (05/08) di Lotte World Tower, Seoul. Acara tersebut dihadiri oleh para pimpinan dari kedua perusahaan, serta Shin Yoo-yeol, putra sulung Ketua Grup Lotte Shin Dong-bin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Divisi Pertumbuhan Masa Depan di Lotte Holdings.Melalui kerja sama ini, Lotte GRS menargetkan pembukaan gerai Lotteria pertama di Malaysia pada akhir tahun ini, dengan rencana ekspansi hingga 30 gerai dalam lima tahun mendatang.Saat ini, Lotteria telah hadir di sejumlah negara seperti Vietnam, Myanmar, Laos, dan Mongolia. Selain itu, restoran pertama di Amerika Utara dijadwalkan akan dibuka di Orange County, California, pada bulan Agustus ini.