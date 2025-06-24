Penjualan Buku Terjemahan Korsel Meningkat Setelah Penulis Han Kang Meraih Nobel

Photo : YONHAP News

Minat pembaca global terhadap sastra Korea Selatan meningkat tajam. Korean Literature Translation Institute (KLTI) pada Rabu (06/08) menyampaikan bahwa penjualan buku sastra Korea hasil terjemahan dan diterbitkan di pasar luar negeri pada tahun 2024 telah mencapai sekitar 1,2 juta eksemplar. Jumlah ini meningkat sekitar 130% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat penjualan sekitar 520 ribu eksemplar.Sepanjang tahun 2024, rata-rata penjualan per judul buku mencapai 1.271 eksemplar, menandai angka tertinggi sejak KLTI mulai mencatat data tersebut. Sebanyak 45 judul terjual lebih dari 5.000 eksemplar, dan 24 di antaranya bahkan menembus angka 10 ribu eksemplar.Melonjaknya penjualan buku ini dipicu oleh kemenangan Han Kang dalam Penghargaan Nobel Sastra. Melalui dukungan KLTI, 77 karya Han Kang diterbitkan kedalam 28 bahasa. Tahun lalu, 310 ribu eksemplar berhasil terjual.Di sebagian besar negara, karya-karya Han Kang kembali mendapat sorotan dan mencatat peningkatan penjualan. Di Spanyol, langkah promosi dan pemasaran lanjutan juga dilakukan, seperti menerbitkan ulang buku-bukunya dengan menonjolkan statusnya sebagai peraih Nobel dan mendesain ulang sampulnya.Lembaga tersebut memaparkan bahwa minat terhadap sastra Korea Selatan terus berkembang, terutama di Amerika Utara dan Eropa, seiring dengan meningkatnya jumlah pembaca dan keterlibatan aktif penerbit-penerbit ternama dunia dalam menerbitkan karya-karya sastra Korea Selatan.