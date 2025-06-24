KTT Korsel-AS Akan Fokus Bahas Kesepakatan 'Modernisasi Aliansi'

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan akan fokus dalam persiapan materi pembahasan KTT Korea Selatan-Amerika Serikat yang diperkirakan digelar pada akhir bulan ini. Pembahasan dilakukan demi tercapainya kesepakatan utama mengenai "modernisasi aliansi" yang didorong Amerika Serikat.Menurut sumber diplomatik pada Rabu (06/08), Presiden Lee Jae Myung dan Presiden Donald Trump diharapkan akan membahas isu-isu diplomatik dan keamanan secara mendalam, termasuk program nuklir Korea Utara dan modernisasi aliansi.Agenda modernisasi aliansi mencakup sejumlah isu penting yang bisa membawa perubahan signifikan, tidak hanya hubungan aliansi kedua negara, tetapi juga bagi situasi di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur Laut.Secara rinci, isu-isu tersebut diantaranya perubahan skala dan peran pasukan AS di Korea Selatan, peningkatan anggaran pertahanan, perluasan peran kepemimpinan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman Korea Utara, serta transfer kendali operasional masa perang (OPCON).Keduanya juga diperkirakan akan berkoordinasi lebih lanjut terkait rincian negosiasi perdagangan bilateral.Namun, dalam pertemuan puncak mendatang, kemungkinan besar hanya prinsip umum yang akan disepakati, yakni memperkuat aliansi Korea Selatan dan AS sebagai aliansi strategis yang komprehensif dan berorientasi masa depan, serta memodernisasi kerja sama secara timbal balik di tengah dinamika situasi keamanan kawasan.Selanjutnya, pembahasan tambahan diperkirakan akan dilakukan melalui mekanisme kerja sama seperti forum “2+2” yang melibatkan menteri luar negeri dan menteri pertahanan dari kedua negara.